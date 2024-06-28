Южная Корея расширила список товаров, для отправки которых в РФ нужно одобрение

Министерство промышленности Южной Кореи пополнило список изделий, которые запрещены для экспорта в Россию и Белоруссию. Он стал больше на 243 единицы. Об этом пишет Yonhap.

Решение было принято из-за возможности использования товаров в военных целях. В частности, в список вошли: металлорежущее оборудование, оптические приборы, сенсоры и другое. Теперь список южнокорейского Минпрома состоит из 1402 наименований.