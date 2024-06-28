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Регион
28 июня, 10:01

Южная Корея расширила список товаров, для отправки которых в РФ нужно одобрение

Yonhap: Сеул запретил вывозить в Россию и Белоруссию 243 вида товаров

Министерство промышленности Южной Кореи пополнило список изделий, которые запрещены для экспорта в Россию и Белоруссию. Он стал больше на 243 единицы. Об этом пишет Yonhap.

Решение было принято из-за возможности использования товаров в военных целях. В частности, в список вошли: металлорежущее оборудование, оптические приборы, сенсоры и другое. Теперь список южнокорейского Минпрома состоит из 1402 наименований.

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Вызванный в МИД Южной Кореи российский посол жёстко ответил на претензии Сеула

А ранее Life.ru рассказывал, что Южная Корея задумалась о поставках оружия Киеву. К такому решению в Сеуле пришли на фоне заключения Россией и КНДР Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии.

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ТАСС / Michael Reynolds

Нигина Азамова
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