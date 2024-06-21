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Вызванный в МИД Южной Кореи российский посол жёстко ответил на претензии Сеула

Посол РФ на встрече в МИД Южной Кореи подчеркнул неприемлемость шантажа и угроз

21 июня, 07:17
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Россия не собирается терпеть шантаж со стороны Южной Кореи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikroKon

Россия не собирается терпеть шантаж со стороны Южной Кореи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikroKon

Россия не намерена терпеть попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи, недовольной подписанием договора между РФ и КНДР. Об этом сказал российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Республики Корея с первым заместителем ведомства Ким Хон Гюном.

"Со своей стороны Георгий Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права, содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове", — отмечается в телеграм-канале российской дипмиссии.

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Напомним, президент России Владимир Путин на днях с официальным визитом находился в Пхеньяне. Итогом поездки стал Договор о всеобъемлющем партнёрстве между двумя странами. Документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон и носит бессрочный характер. Соглашение вызвало критику со стороны Южной Кореи. Так, МИД страны вызвал посла России, чтобы выразить протест в связи с заключением договора между РФ и КНДР.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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