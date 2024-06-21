Вызванный в МИД Южной Кореи российский посол жёстко ответил на претензии Сеула

Россия не намерена терпеть попытки шантажа и угроз со стороны Южной Кореи, недовольной подписанием договора между РФ и КНДР. Об этом сказал российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Республики Корея с первым заместителем ведомства Ким Хон Гюном.

"Со своей стороны Георгий Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права, содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове", — отмечается в телеграм-канале российской дипмиссии.