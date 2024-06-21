МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР
Yonhap: МИД Южной Кореи в пятницу вызовет посла России из-за договора с КНДР
Южнокорейский МИД планирует вызвать посла России и выразить протест в связи с заключением договора между РФ и КНДР. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на источники.
Ожидается, что министерство вызовет российского посла Георгия Зиновьева в пятницу. Южная Корея намерена донести до него свою позицию относительно подписанного договора. Другие детали не сообщаются.
Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин на днях с официальным визитом находился в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а потом подписали по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон и носит бессрочный характер.
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