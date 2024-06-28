Лучше подумать дважды: Названы неочевидные причины, когда не стоит садиться за руль

Ни для кого не секрет, что вождение автомобиля запрещено при приёме лекарственных препаратов, спутывающих сознание, и после употребления алкоголя. Однако это не единственные причины, по которым не стоит садиться за руль. В каких ещ` случаях водителям лучше отказаться от личного транспорта, чтобы избежать негативных последствий, в разговоре с радио Sputnik пояснил врач Сергей Виноградов.

"Водителю надо обратить внимание на свои внутренние ощущения, как он себя чувствует на данное утро или день, на уровень тревожности здесь и сейчас. Бывает, тревожность зашкаливает. Как правило, причина – плохой сон. И любая провокация со стороны других участников дорожного движения может привести к очень плохой ситуации", – отметил Сергей Виноградов.

Сегодня из-за большой загруженности многие водители пренебрегают качественным сном, отводя на отдых не более шести часов. Как следствие возникает сильная тревожность, ухудшается острота зрения. Если человек замечает за собой вялость, покраснение глаз и рассеянность, от поездок за рулём в этот день лучше отказаться. Специалист также отметил, что после употребления крепких напитков многие испытывают сильную нервозность, что может создать проблемы в дороге.

"Если мы говорим о том, что человек накануне употреблял алкоголь, даже если в восемь вечера, условно, закончил употребление, лёг спать, то он и во сне тревожный, и с утра в таком же состоянии. Поэтому, если водитель накануне употреблял алкоголь, то на следующий день до обеда ему точно не рекомендуется садиться за руль", – предупредил Сергей Виноградов.

Однако наибольшую осторожность всё же стоит проявлять людям с диагностированными хроническими заболеваниями. Перед тем, как сесть за руль, следует внимательно прочесть инструкцию к выписанным лекарствам и тщательно следить за временем их приёма.

"Есть лекарства, при приёме которых нельзя управлять транспортным средством: корвалол, валокордин, валосердин, кодеинсодержащие препараты. Также, когда люди болеют какими-то хроническими заболеваниями, нельзя нарушать гигиену приёма. При сахарном диабете до того, как принять лекарство, снижающее сахар, надо обязательно заранее поесть. В дороге, если предстоит пропустить один из приёмов пищи, на фоне низкого уровня сахара в крови можно банально потерять сознание. Если человек гипертоник, то он точно должен сначала измерить давление, выпить лекарство и только тогда поехать", – привёл примеры Сергей Виноградов.