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Регион
28 июня, 11:11

Патрушев: Многим видам российских кораблей нет равных во всём мире

Россия остаётся одним из мировых лидеров в сфере кораблестроения, по многим типам судов ей нет равных. Об этом заявил помощник главы РФ Николай Патрушев в ходе поздравления страны с Днём кораблестроения. Праздник отмечается 29 июня.

"Благодаря вашим знаниям, умениям и самоотверженному труду Россия может строить все классы и типы кораблей. По многим видам продукции ей нет равных в мире", — заявил он.

Патрушев подчеркнул, что Россия сильна своими наукоёмкими морскими судами, а также техникой для изучения и освоения нефтегазового потенциала. Он отметил, что сейчас власти занимаются принятием дополнительных мер для наращивания компетенций в отрасли кораблестроения.

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Ранее стало известно, что российский флот в этом году пополнится на несколько десятков кораблей. Как сообщал президент РФ Владимир Путин, в 2024-м ВМФ России получит более 40 новых судов. Лидер страны подчеркнул, что кораблестроение является сложной, высокотехнологичной отраслью, которая оперирует планами на десять, двадцать и более лет.

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Freepik / tirachard

Нигина Азамова
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