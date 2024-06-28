Патрушев: Многим видам российских кораблей нет равных во всём мире

Россия остаётся одним из мировых лидеров в сфере кораблестроения, по многим типам судов ей нет равных. Об этом заявил помощник главы РФ Николай Патрушев в ходе поздравления страны с Днём кораблестроения. Праздник отмечается 29 июня.

"Благодаря вашим знаниям, умениям и самоотверженному труду Россия может строить все классы и типы кораблей. По многим видам продукции ей нет равных в мире", — заявил он.

Патрушев подчеркнул, что Россия сильна своими наукоёмкими морскими судами, а также техникой для изучения и освоения нефтегазового потенциала. Он отметил, что сейчас власти занимаются принятием дополнительных мер для наращивания компетенций в отрасли кораблестроения.