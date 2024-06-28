Иван Чуйков рассказал, как во время поездок по России встречал медведей и убегал от местных жителей

Телеведущий Иван Чуйков рассказал, что летом обычно совмещает работу и отдых и каждый раз не обходится без приключений. Например, во время прошлогодних поездок по России ему пришлось даже встречать медведей.

"У меня каждое лето незабываемое приключение. В том году мы объездили практически всю Россию, заезжали в самые глухие деревни. И это каждый раз было абсолютно новое приключение: где-то мы встречали медведей, где-то мне приходилось кататься на лошади без седла, где-то мы убегали от местных жителей, потому что мы им не понравились", — поделился Иван на греческой вечеринке медиабренда VOICE и ресторана Moró.

Телеведущий Иван Чуйков рассказал о планах на лето. Видео © VOICE

Ведущий призвал всех наполнять лето яркими эмоциями, где бы вы ни находились.

Компанию Чуйкову на греческой вечеринке, которая состоялась 17 июня в центре Москвы, составили Александра Ревенко, Сердар Камбаров, Алина Буре, Валерия Гай Германика, Анна Худоян, Антон Пяскорский, Игорь Цвирко и Кристина Кретова, Ильдар Гайнутдинов, Сергей и Александр Филины и Мария Прорвич, Алла Михеева, Константин Анисимов, Никита Киоссе, Софья Донианц и многие другие.