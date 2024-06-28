Путин: Россия и Белоруссия всегда будут помнить о цене своей победы над нацизмом 28 июня, 10:37 Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Россия и Белоруссия никогда не забудут о своём великом вкладе в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны, о советских солдатах, которые ценой жизни освобождали страны Европы. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов обеих стран.

"И в России, и в Белоруссии всегда будут помнить о том, что в годы Великой Отечественной войны наши народы вместе защитили Родину, ценой огромных жертв освободили Европу и внесли решающий вклад в спасение мира от нацизма", — отметил глава государства.

Путин поздравил белорусов с Днём независимости республики, а также с 80-летием освобождения Минска от немецких захватчиков. Советская армия начала наступательную операцию 29 июня 1944 года — и 4 июля фашисты оставили белорусскую столицу.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующий документ разработала группа депутатов и сенаторов под руководством "Единой России".

Авторы Татьяна Миссуми