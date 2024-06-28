Ильхам Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил выборы на 1 сентября

"Руководствуясь частью первой статьи 98.1 и пунктом 1 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: распустить Милли меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Назначить внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 1 сентября 2024 года", — сказано в документе за подписью главы государства.

Ранее парламент Азербайджана предложил президенту Ильхаму Алиеву назначить досрочные выборы в законодательный орган. По словам депутатов из правящей партии "Ени Азербайджан", проведение выборов необходимо, поскольку в ноябре страна будет принимать у себя важные международные мероприятия.