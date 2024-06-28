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Регион
28 июня, 11:51

Ильхам Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил выборы на 1 сентября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом распустил Милли меджлис (парламент страны). Внеочередные выборы в законодательный орган планируется провести 1 сентября. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте главы государства.

"Руководствуясь частью первой статьи 98.1 и пунктом 1 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: распустить Милли меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Назначить внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 1 сентября 2024 года", — сказано в документе за подписью главы государства.

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Ранее парламент Азербайджана предложил президенту Ильхаму Алиеву назначить досрочные выборы в законодательный орган. По словам депутатов из правящей партии "Ени Азербайджан", проведение выборов необходимо, поскольку в ноябре страна будет принимать у себя важные международные мероприятия.

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ТАСС / EPA

Владимир Озеров
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