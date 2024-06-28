Сестру Карла III выписали из больницы после лечения из-за удара копытом лошади
Принцесса Анна, которая приходится родной сестрой королю Великобритании Карлу III, была выписана из больницы, куда попала 23 июня с сотрясением мозга. Об этом сказано в официальном заявлении Букингемского дворца.
"Хочу искренне поблагодарить всех сотрудников больницы Саутмид за заботу, профессионализм и доброту, проявленные во время непродолжительного пребывания там моей супруги", — сказал муж Её Высочества, отставной вице-адмирал Тимоти Лоуренс.
Что конкретно послужило причиной попадания 73-летней принцессы Анны в больницу — неизвестно. Врачи полагают, что единственная дочь ныне покойной королевы Елизаветы II (1926–2022) получила удар копытом или головой от лошади. Британские СМИ ранее рассказывали, что травму Её Высочество получила во время прогулки в своём поместье Гэтком-парк в графстве Глостершир. Сестра короля с детства обожает лошадей, скачки и тому подобное. Она является опытной наездницей и в молодости даже принимала участие в европейских первенствах по конному троеборью и Олимпийских играх.
Ранее младшая сестра британского монарха Карла III Анна загремела в больницу с сотрясением мозга. Как сообщают журналисты, Её Высочество могла получить травму, когда лошадь лягнула её копытом в её поместье Гэткомб-парк в Глостершире.
ТАСС / Zuma