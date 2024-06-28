Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 13:18

Сестру Карла III выписали из больницы после лечения из-за удара копытом лошади

Принцесса Анна, которая приходится родной сестрой королю Великобритании Карлу III, была выписана из больницы, куда попала 23 июня с сотрясением мозга. Об этом сказано в официальном заявлении Букингемского дворца.

"Хочу искренне поблагодарить всех сотрудников больницы Саутмид за заботу, профессионализм и доброту, проявленные во время непродолжительного пребывания там моей супруги", — сказал муж Её Высочества, отставной вице-адмирал Тимоти Лоуренс.

Что конкретно послужило причиной попадания 73-летней принцессы Анны в больницу — неизвестно. Врачи полагают, что единственная дочь ныне покойной королевы Елизаветы II (1926–2022) получила удар копытом или головой от лошади. Британские СМИ ранее рассказывали, что травму Её Высочество получила во время прогулки в своём поместье Гэтком-парк в графстве Глостершир. Сестра короля с детства обожает лошадей, скачки и тому подобное. Она является опытной наездницей и в молодости даже принимала участие в европейских первенствах по конному троеборью и Олимпийских играх.

Умирающая от рака Кейт Миддлтон впервые за полгода вышла в свет
Умирающая от рака Кейт Миддлтон впервые за полгода вышла в свет

Ранее младшая сестра британского монарха Карла III Анна загремела в больницу с сотрясением мозга. Как сообщают журналисты, Её Высочество могла получить травму, когда лошадь лягнула её копытом в её поместье Гэткомб-парк в Глостершире.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Владимир Озеров
  • Новости
  • Карл III
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров