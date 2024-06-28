На Украине решили не восстанавливать крупную ТЭС, питавшую 3 области

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковске на западе Украины получила слишком сильные повреждения в результате российских обстрелов и не подлежит восстановлению. Она обеспечивала электроэнергией до пяти миллионов потребителей в трёх областях Незалежной — Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской.

"Мы уже понимаем, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, она чрезвычайно сильно разрушена", — заявила председатель областной госадминистрации Светлана Онищук в эфире радиостанции "Западный полюс".

В связи с этим для обеспечения населения города горячей водой и теплом предстоящей зимой будут выделены шесть котельных, заявила чиновница.