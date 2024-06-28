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Регион
28 июня, 13:50

На Украине решили не восстанавливать крупную ТЭС, питавшую 3 области

Глава Ивано-Франковской области объявила, что Бурштынскую ТЭС не восстановить

Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковске на западе Украины получила слишком сильные повреждения в результате российских обстрелов и не подлежит восстановлению. Она обеспечивала электроэнергией до пяти миллионов потребителей в трёх областях Незалежной — Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской.

"Мы уже понимаем, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, она чрезвычайно сильно разрушена", — заявила председатель областной госадминистрации Светлана Онищук в эфире радиостанции "Западный полюс".

В связи с этим для обеспечения населения города горячей водой и теплом предстоящей зимой будут выделены шесть котельных, заявила чиновница.

Армия России нанесла удар по объектам энергетики Украины
Армия России нанесла удар по объектам энергетики Украины

Напомним, Армия России наносит групповые удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, военным заводам, складам с боеприпасами, цехам по производству безэкипажных катеров и дронов в ответ на попытки киевского режима атаковать территорию РФ. Удар по Бурштынской ТЭС был нанесён осенью 2022 года.

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Андрей Бражников
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