На Украине решили не восстанавливать крупную ТЭС, питавшую 3 области
Глава Ивано-Франковской области объявила, что Бурштынскую ТЭС не восстановить
Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковске на западе Украины получила слишком сильные повреждения в результате российских обстрелов и не подлежит восстановлению. Она обеспечивала электроэнергией до пяти миллионов потребителей в трёх областях Незалежной — Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской.
"Мы уже понимаем, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению, она чрезвычайно сильно разрушена", — заявила председатель областной госадминистрации Светлана Онищук в эфире радиостанции "Западный полюс".
В связи с этим для обеспечения населения города горячей водой и теплом предстоящей зимой будут выделены шесть котельных, заявила чиновница.
Напомним, Армия России наносит групповые удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, военным заводам, складам с боеприпасами, цехам по производству безэкипажных катеров и дронов в ответ на попытки киевского режима атаковать территорию РФ. Удар по Бурштынской ТЭС был нанесён осенью 2022 года.