На Украине вновь бьют тревогу на фоне сложившейся катастрофической ситуации с пополнением бригад ВСУ и созданием новых. Как указала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, это ведёт к сдаче позиций.

"О катастрофических процессах с пополнением боевых подразделений и бездумным созданием новых... Этот подход имел место при Залужном и закончился трагедиями, в частности, во время южного контрнаступления, когда наполненный новой техникой небоеспособный 10-й корпус мобилизованных недоученных и "необстрелянных" людей заставляли наступать "в лоб" и ничего не достигли, кроме смертей и утилизации техники и боеприпасов", — написала она в Telegram.

Как отметила украинский политик, власти сейчас создают новые подразделения, вместо того чтобы усилить новыми бойцами уже задействованные на фронте. Как, например, происходит с 125-й бригадой теробороны. В конце концов, принцип создания новых бригад-зомби приводит к потере позиций, указала депутат.