Берлин призвал немецких журналистов обдумать своё пребывание в России

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер призвал немецких журналистов обдумать своё нахождение в России и рассмотреть возможность отъезда. Он заявил, что Берлин "настоятельно не рекомендует" посещать РФ своим гражданам.

"Каждому из них (журналистов. — Прим. Life.ru) следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд", — заявил Фишер в ходе брифинга.