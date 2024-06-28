Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 14:04

Берлин призвал немецких журналистов обдумать своё пребывание в России

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер призвал немецких журналистов обдумать своё нахождение в России и рассмотреть возможность отъезда. Он заявил, что Берлин "настоятельно не рекомендует" посещать РФ своим гражданам.

"Каждому из них (журналистов. — Прим. Life.ru) следует проверить, возможно ли и дальше его присутствие в России, и в том числе проверить, не стоит ли рассмотреть выезд", — заявил Фишер в ходе брифинга.

"Наглость": Захарова отреагировала на обвинения Госдепа в "расправе над журналистикой"
"Наглость": Захарова отреагировала на обвинения Госдепа в "расправе над журналистикой"

Напомним, что 25 июня Россия ввела ограничения для ряда европейских СМИ. Эта мера стала ответом на решение Совета ЕС о запрете "любой вещательной активности" трём российским СМИ (РИА "Новости", МИЦ "Известия" и "Российская газета"). В частности, в российский чёрный список попали немецкие издания Der Spiegel и Die Zeit, испанские газеты El Mundo и El Pais, итальянские La Stampa и La Repubblica, французские Le Monde и Agence France-Presse.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / reisezielinfo

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Германия
  • СМИ
  • Журналисты
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров