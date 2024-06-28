Генсек ООН Антониу Гутерриш приедет с визитом в Киргизию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Обложка © ТАСС / Picture alliance / Luiz Rampelotto / EuropaNewswire
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 1–3 июля приедет с визитом в Киргизию. Об этом сообщили в пресс-службе президента принимающей стороны Садыра Жапарова.
"В рамках визита в город Чолпон-Ата планируются двусторонние переговоры с президентом Садыром Жапаровым, министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, а также посещение одного из проектов Программы развития ООН", — говорится в сообщении.
Уточняется, что стороны также обсудят сотрудничество в рамках ООН и международную повестку дня.
Ранее Life.ru cообщал, что президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Во время телефонного разговора стороны обсудили отношения Москвы и Бишкека, а также взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза.