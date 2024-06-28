Подаренную Путину олениху с детёнышем поселили у Деда Мороза в Великом Устюге 28 июня, 14:40 Подаренную Путину самку оленя с детёнышем поселили в Великом Устюге. Видео © Telegram / Ямал. Официально

Самка оленя, которую подарила российскому лидеру Владимиру Путину многодетная семья из Ямала, стала мамой. Сейчас её вместе с детёнышем поселили в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом рассказали власти региона.

Подаренную Путину самку оленя с детёнышем поселили в Великом Устюге. Видео © Telegram / Ямал. Официально

"Белоснежную оленью семью сначала доставили вертолётом со стойбища в Тарко-Сале. А там уже погрузили в фургон, на нём они будут добираться до зоосада в Великом Устюге. Для животных запасли достаточное количество ягеля, а в пути их сопровождают ветеринары", — говорится в тексте.

Предполагается, что оленья семья станет верным помощником Деда Мороза, но пока ещё малышу предстоит окрепнуть и набраться сил.

Напомним, весной 2024 года потомственные оленеводы из Ямало-Ненецкого автономного округа подарили президенту РФ Владимиру Путину самку оленя. Оказалось, что у неё скоро будет детёныш.

Авторы Татьяна Миссуми