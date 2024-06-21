Северокорейским собакам Путина предстоит пройти карантин
Песков: Собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, получат клички позже
Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину собак породы пхунсан. Фото © ЦТАК
Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, получат клички позже, когда по приезде в Москву пройдут карантин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Им ещё предстоит дать клички после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином, и так далее и тому подобное", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами КНДР породы — пхунсан. Эти псы являются национальным достоянием Корейской Народно-Демократической Республики, а российские специалисты по дрессировке не имеют практического опыта содержания и разведения этой породы. Так что вполне возможно, что президент станет первым в России владельцем таких собак.