Северокорейским собакам Путина предстоит пройти карантин

Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, получат клички позже, когда по приезде в Москву пройдут карантин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Им ещё предстоит дать клички после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином, и так далее и тому подобное", — отметил представитель Кремля.