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Северокорейским собакам Путина предстоит пройти карантин

Песков: Собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, получат клички позже

21 июня, 10:57
Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину собак породы пхунсан. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину собак породы пхунсан. Фото © ЦТАК

Две собаки редкой породы пхунсан, которых лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, получат клички позже, когда по приезде в Москву пройдут карантин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Им ещё предстоит дать клички после того, как они окажутся здесь, после того, как будут выполнены все необходимые процедуры, связанные с карантином, и так далее и тому подобное",  отметил представитель Кремля.

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Напомним, Владимир Путин получил в подарок от северокорейского лидера Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами КНДР породы — пхунсан. Эти псы являются национальным достоянием Корейской Народно-Демократической Республики, а российские специалисты по дрессировке не имеют практического опыта содержания и разведения этой породы. Так что вполне возможно, что президент станет первым в России владельцем таких собак.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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