"Аэрофлот" ввёл услугу Sleep+ и начал продавать авиапассажирам места для сна

Авиакомпания "Аэрофлот" вводит на собственных рейсах услугу Sleep+. Она позволяет выкупать блок мест для сна. Об этом говорится в официальном телеграм-канале пресс-службы авиаперевозчика.

"Аэрофлот вводит услугу Sleep+ на собственных рейсах. Теперь сервис доступен на ряде собственных международных и внутренних рейсов авиакомпании, выполняемых на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330, Airbus A350, Boeing 777", — отмечается в сообщении.

Пассажиры могут приобрести блок из трёх кресел у окна или блок из четырёх кресел в центральном ряду в экономическом классе. При покупке Sleep+ пассажирам обещают предоставить спальный набор из бизнес-класса, включающий матрас, простыню, подушку, плед и дорожный набор.

Услуга доступна на некоторых зарубежных направлениях — из Москвы и в обратном направлении: Анталья, Бангкок, Гонконг, Гуанчжоу, Коломбо, Мале, Пекин, Пхукет, Санья, Стамбул, Хошимин, Хургада, Шанхай, Шарм-эль-Шейх, а также из Петербурга и в обратном направлении: Пхукет, Хургада, Шарм-эль-Шейх. Кроме того, путь с комфортом можно провести на рейсах на Дальний Восток. Стоимость услуги начинается от 6,8 тысячи рублей.