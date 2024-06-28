Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 16:02

В Москве запретили купаться на пляже "Динамо" и Головинских прудах

Московский Роспотребнадзор запретил купание на пляже "Динамо" и Головинских прудах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоёма санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно, до получения удовлетворительных результатов качества воды, запрещено купание в зонах отдыха: "Пляж "Динамо", САО, и "Головинские пруды", САО", — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в некоторых зонах запрещено купаться, но после того, как качество воды будет признано удовлетворительным, плавать там снова разрешат.

В настоящее время купание разрешено в пяти зонах отдыха в Москве: "Тропарёво" (ЮЗАО), "Большой городской пруд" (ЗелАО), "Чёрное озеро" (ЗелАО), "Мещерское" (ЗАО) и "Озеро Белое" (ВАО). Кроме того, ещё 39 зон отдыха без купания уже открыты для посетителей.

В МЧС перечислили опасности купания на "диких" пляжах
В МЧС перечислили опасности купания на "диких" пляжах

Ранее россиян предупредили, что купание в запрещённых местах может привести к гепатиту. Наиболее опасными резервуарами являются пресноводные стоячие или слабопроточные водоёмы с илистым растительным дном, а также зарослями камышей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / volkova natalia

Александра Мышляева
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров