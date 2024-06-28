Путин отметил недостаток женщин-управленцев в России
Путин: Количество женщин во всех звеньях руководства в России недостаточное
В России недостаточно женщин на управленческих постах, но впадать в крайность и специально отбирать представительниц прекрасного пола "ради галочки" по примеру западных стран нельзя. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения по видеосвязи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
Путин — про женщин-управленцев во время разговора с выпускниками "школы губернаторов". Видео © Kremlin.ru
"Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, — отбирать по гендерному принципу на определённые должности. Нужно отбирать прежде всего людей по личным деловым качествам", — объяснил глава государства.
Путин обратил внимание на плачевные итоги такой практики в некоторых европейских странах. Он признался, что порой думает, "лучше бы не было такого министра", но раскрывать чиновников и государства не стал.
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ РАНХиГС). Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин выразил уверенность, что программа кадрового управленческого резерва наглядно продемонстрировала свою результативность. Он отметил, что за семь лет проект полностью оправдал себя.
Kremlin.ru