Путин отметил недостаток женщин-управленцев в России

В России недостаточно женщин на управленческих постах, но впадать в крайность и специально отбирать представительниц прекрасного пола "ради галочки" по примеру западных стран нельзя. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения по видеосвязи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

Путин — про женщин-управленцев во время разговора с выпускниками "школы губернаторов". Видео © Kremlin.ru

"Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное. Но было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, — отбирать по гендерному принципу на определённые должности. Нужно отбирать прежде всего людей по личным деловым качествам", — объяснил глава государства.

Путин обратил внимание на плачевные итоги такой практики в некоторых европейских странах. Он признался, что порой думает, "лучше бы не было такого министра", но раскрывать чиновников и государства не стал.