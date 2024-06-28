"Ничего не развалилось": Путин объяснил, как просчитался Запад в отношении России
Путин: Запад хотел развала экономики РФ, но бизнесмены даже развили её
Российские бизнесмены не допустили развала экономики РФ после ухода западных компаний: они не просто перехватили брошенные "западными партнёрами" предприятия, но и добились их развития. Это констатировал президент РФ Владимир Путин
"Видимо, брошены (предприятия западного бизнеса в РФ — Прим. Life.ru) были в надежде на то, что у нас упадет всё, развалится. Но ничего не развалилось! Всё не только перехватили, но и с присущим вам обычным блеском начали идти дальше и развивать", — выразил восхищение президент на встрече по видеосвязи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Он подчеркнул, что в условиях такого санкционного давления предприниматель сегодня — это звучит гордо.
Напомним, что на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) уже 7 лет проводится программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов". В ходе встречи президент подчеркнул, что эта программа наглядно продемонстрировала результативность. Так, 57 выпускников уже возглавили регионы РФ, при этом за все годы участниками программы стали 463 человека, которые проявили себя в государственном управлении и бизнесе. Всех их объединяют лидерские качества, стремление к росту и искреннее желание служить родине, отметил Путин.
Life.ru