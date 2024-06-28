Путин: Бизнес в России стал более патриотичным и ориентированным на государство

Российские предприниматели и бизнесмены в условиях введённых в отношении нашей страны санкций и СВО стали более патриотичными и ориентированными на государство, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас предпринимательское сообщество не только сложилось, оно стало более патриотичным, стало более государственно ориентированным", — указал глава государства на встрече по видеосвязи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, призвал поддерживать это молодое поколение предпринимателей, но не создавая из них "элиту".

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ)