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28 июня, 15:35

Путин: Бизнес в России стал более патриотичным и ориентированным на государство

Российские предприниматели и бизнесмены в условиях введённых в отношении нашей страны санкций и СВО стали более патриотичными и ориентированными на государство, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас предпринимательское сообщество не только сложилось, оно стало более патриотичным, стало более государственно ориентированным", — указал глава государства на встрече по видеосвязи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, призвал поддерживать это молодое поколение предпринимателей, но не создавая из них "элиту".

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ)

Путин предложил создать стимулы для бизнеса за помощь бойцам СВО
Путин предложил создать стимулы для бизнеса за помощь бойцам СВО

Напомним, совсем недавно Путин обращался к бизнесу и поблагодарил предпринимателей за поддержку участников специальной военной операции и их родных. Президент добавил, что представители бизнеса в России заслуживают огромного уважения за высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова.

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Николь Вербер
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