Путин: Бизнес в России стал более патриотичным и ориентированным на государство
Российские предприниматели и бизнесмены в условиях введённых в отношении нашей страны санкций и СВО стали более патриотичными и ориентированными на государство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас предпринимательское сообщество не только сложилось, оно стало более патриотичным, стало более государственно ориентированным", — указал глава государства на встрече по видеосвязи с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС, призвал поддерживать это молодое поколение предпринимателей, но не создавая из них "элиту".
Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "школой губернаторов" была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ)
Напомним, совсем недавно Путин обращался к бизнесу и поблагодарил предпринимателей за поддержку участников специальной военной операции и их родных. Президент добавил, что представители бизнеса в России заслуживают огромного уважения за высокое понимание социальной миссии, ответственности, патриотизма в самом прямом и лучшем смысле этого слова.
Life.ru