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Регион
28 июня, 15:51

Балицкий: ВСУ ударили по двум электроподстанциям в Запорожской области

Украинская армия нанесла два удара по электроподстанциям в Запорожской области. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

"Зафиксирован целенаправленный террористический обстрел подстанции, питающей Токмакский муниципальный округ. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены 11 сёл, это около двух тысяч абонентов. Сохраняется угроза повторных ударов", — написал он в своём телеграм-канале.

В результате второй атаки повреждения получила подстанция в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Сейчас на месте специалисты занимаются восстановительными работами. По предварительным данным, без света остались 1522 человека.

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Ранее Life.ru писал, что в результате удара по Белгородской области два предприятия получили повреждения. Кроме того, несколько БПЛА атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия в селе Бессоновка. В здании выбило окна, также повреждён инфраструктурный объект связи.

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Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Александра Мышляева
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