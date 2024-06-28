Балицкий: ВСУ ударили по двум электроподстанциям в Запорожской области

Украинская армия нанесла два удара по электроподстанциям в Запорожской области. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

"Зафиксирован целенаправленный террористический обстрел подстанции, питающей Токмакский муниципальный округ. В результате удара произошла утечка масла, полностью обесточены 11 сёл, это около двух тысяч абонентов. Сохраняется угроза повторных ударов", — написал он в своём телеграм-канале.

В результате второй атаки повреждения получила подстанция в Каменско-Днепровском муниципальном округе. Сейчас на месте специалисты занимаются восстановительными работами. По предварительным данным, без света остались 1522 человека.