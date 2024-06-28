Бастрыкин: Более 30 бойцов ВСУ приговорены к пожизненному сроку в РФ 28 июня, 15:46 Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Обложка © Александр Демьянчук/ТАСС

В России пожизненные тюремные сроки получили более тридцати солдат ВСУ. Об этом рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин на пленарной сессии Международного молодёжного юридического форума в Санкт-Петербурге.

"Следственными органами СК России в суд направлено 296 уголовных дел в отношении 458 военнослужащих ВСУ. По результатам их рассмотрения вынесено 250 приговоров, 32 подсудимым назначены пожизненные сроки лишения свободы", — уточнил он.

Также российские правоохранители объявили в международный розыск 28 военачальников украинской армии, добавил глава СК.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение экс-командующему Военно-морскими силами ВСУ Сергею Гайдуку и бывшему первому замглавы Нацгвардии Украины Владимиру Кондратюку. Их обвиняют в бесчеловечных обстрелах Донбасса, в результате которых погибло и пострадало 166 человек, более 60 гражданских объектов было уничтожено.

Авторы Татьяна Миссуми