В Волгограде учительница умерла во время вручения аттестатов выпускникам 28 июня, 16:00 Марина Шилина. Обложка © МОУ Лицей № 5

В Волгограде 60-летняя учительница потеряла сознание и скоропостижно скончалась во время вручения аттестатов выпускникам в лицее № 5. Об этом сообщает портал V1.ru.

Марина Шилина числилась учителем физкультуры и заместителем директора. На работу в учебное заведение она пришла в 1992 году. Сегодня педагог участвовала в торжественной церемонии вручения аттестатов, которая проходила в местном театре. По словам очевидцев, оставалось всего несколько минут до окончания мероприятия, как внезапно учительница упала прямо на сцене, потеряв сознание.

Выпускники рассказали, что в этот день педагог была весёлой, энергичной и ничто не предвещало беды. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть женщины. Случившееся подтвердили и в самом лицее, выразив соболезнования близким скончавшейся.

Ранее сообщалось, что выпускник школы в посёлке Красная Гора Брянской области трагически погиб, когда отмечал праздник с одноклассниками. 17-летнего парня пытались спасти друзья, но не смогли.

Авторы Татьяна Миссуми