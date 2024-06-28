Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 16:45

В США на футбольном поле появилась 30-метровая яма из-за провала шахты

Середина футбольного поля в американском Олтоне ушла под землю. Об этом сообщает издание First Allen 4.

В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая воронка. Видео © X / Gator Nana

Это произошло из-за обрушения участка шахты, находящейся под полем, где добывались полезные ископаемые. Диаметр и глубина воронки составляют около 30 метров. Вместе с искусственным полем ушёл столб освещения. К счастью, никто не пострадал, но, пока не известно, сколько времени уйдёт на восстановление спортивного объекта.

Земля поглотила микроавтобус с пассажирами под Киевом, есть жертвы
Земля поглотила микроавтобус с пассажирами под Киевом, есть жертвы

Ранее Life.ru сообщал, что товарищеский матч между нидерландскими футбольными командами "Стево" и "Твенте" был отменён из-за несчастного случая. Перед началом игры на болельщиков рухнула гигантская конструкция с баннером. Пострадало несколько человек.

Обложка ©

X / Gator Nana

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • В мире
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров