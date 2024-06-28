В США на футбольном поле появилась 30-метровая яма из-за провала шахты

Это произошло из-за обрушения участка шахты, находящейся под полем, где добывались полезные ископаемые. Диаметр и глубина воронки составляют около 30 метров. Вместе с искусственным полем ушёл столб освещения. К счастью, никто не пострадал, но, пока не известно, сколько времени уйдёт на восстановление спортивного объекта.