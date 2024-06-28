В США на футбольном поле появилась 30-метровая яма из-за провала шахты
Середина футбольного поля в американском Олтоне ушла под землю. Об этом сообщает издание First Allen 4.
В США на месте футбольного поля появилась 30-метровая воронка. Видео © X / Gator Nana
Это произошло из-за обрушения участка шахты, находящейся под полем, где добывались полезные ископаемые. Диаметр и глубина воронки составляют около 30 метров. Вместе с искусственным полем ушёл столб освещения. К счастью, никто не пострадал, но, пока не известно, сколько времени уйдёт на восстановление спортивного объекта.
Ранее Life.ru сообщал, что товарищеский матч между нидерландскими футбольными командами "Стево" и "Твенте" был отменён из-за несчастного случая. Перед началом игры на болельщиков рухнула гигантская конструкция с баннером. Пострадало несколько человек.
X / Gator Nana