Рожать можно, качать нельзя: Пластический хирург развеяла мифы о диастазе

О диастазе, при котором происходит расхождение в стороны прямых мышц живота, не понаслышке знают многие женщины после родов. Вот только это далеко не единственная причина его возникновения. В группу риска также входят люди, страдающие ожирением или занятые на работе, где приходится постоянно поднимать и перемещать большие веса. О том, какую опасность несёт данное заболевание и можно ли его вылечить без хирургического вмешательства, в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала пластический хирург Любовь Гауэр.

Чем опасен диастаз

Брюшные мышцы выполняют крайне важную функцию. Благодаря им органы всегда находятся в правильном положении и не выпячиваются вперёд. Когда же у человека развивается диастаз, те естественным образом сдвигаются и начинают давить на малый таз.

Для женщин данное заболевание чревато скорым возникновением осложнений — опущение матки, частое мочеиспускание, тяжесть и боли при хождении, потеря эластичности мышц тазового дна. Примечательно, что определить диастаз вполне реально и самостоятельно.

"Нужно принять горизонтальное положение, согнуть ноги в коленях и приподнять верхнюю часть туловища. Если прямые мышцы живота разошлись, то в этой зоне будет прощупываться провал или валик. Это и есть диастаз. Его приблизительную ширину можно определить по количеству пальцев. Второй вариант — ультразвуковое исследование", — рассказала специалист.

Как можно избавиться от диастаза

Наиболее эффективным методом борьбы с расхождением брюшных мышц до сих пор остается хирургическое вмешательство. Примечательно, что на сегодняшний день проводятся практически безболезненные и простые операции. Хирург делает небольшой разрез в зоне пупка и при помощи видеоаппаратуры устраняет расхождение мышц.

При запущенных формах диастаза врачи нередко настаивают на миниабдоминопластике — это процедура, при которой лоскут растянутой кожи аккуратно ушивается. Однако часто бывают случаи, когда требуется классическая абдоминопластика.

"Прямые мышцы живота стягиваются и ставятся тем самым в правильное положение. Рубец прячется внизу живота в зоне бикини и при необходимости дополняется небольшим вертикальным разрезом, чтобы снизить натяжение на мягкие ткани. Врач иссекает избыток кожно-жирового фартука, а пупок формируется на новом участке кожного лоскута", — пояснила пластический хирург.

После устранения диастаза пациент проводит под наблюдением лечащего врача не более 1-3 дней, так как живот нужно постоянно обрабатывать и перевязывать. Весь период реабилитации (чуть меньше месяца) нужно находиться в специальном бандаже. Также в первые 14 дней придётся отказаться от водных процедур. После того, как хирург удостоверится, что ткани зажили, назначаются плановые осмотры через 1, 3 и 6 месяцев после операции. Для быстрого восстановления врачи зачастую рекомендуют больше двигаться и соблюдать питьевой режим.

Мифы о диастазе и абдоминопластике

Нередко женщины отказываются от абдоминопластики и мучаются с диастазом, так как считают, что после операции запрещено беременеть.

"На самом деле можно, но важно учитывать, что мягкие ткани и прямые мышцы могут снова растянуться. Так что если беременность планируется в ближайшее время, то операцию лучше сделать уже после рождения ребёнка", — пояснила пластический хирург.

Также вместо похода к врачу страдающие от расхождения брюшных мышц зачастую выбирают народные методы или нерабочие советы. Одним из таких является регулярное ношение бандажа. На самом же деле – это всего лишь временная мера.

Кроме того, крайне не рекомендуются усиленные занятия спортом. Намеренная прокачка мышц пресса лишь усугубит положение.