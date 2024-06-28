Чувашский чиновник лишился должности из-за аморальной позы пассажирки в служебном авто Глава Алатыря Аринин покинул пост после видео с пассажиркой в служебном авто 28 июня, 17:26 Павел Аринин. Обложка © Telegram / Администрация города Алатыря

Глава чувашского города Алатыря Павел Аринин ушёл с должности после того, как камеры засняли его в автомобиле с непристёгнутым ремнём и с пассажиркой в недвусмысленной позе. Кадры с чиновником, нарушающим ПДД, появились в Сети.

Павел Аринин в служебном авто. Фото © Тelegram / Новости Чувашии

Инцидент произошёл 30 мая, камеры фотофиксации запечатлели Аринина за рулём служебного автомобиля. Но внимание привлекло не только отсутствие ремня у политика, а то, что попутчица зачем-то нагнулась к Аринину. Пользователи тут же обвинили его в аморальности. В отношении главы Алатыря была проведена служебная проверка. Его обвинили в нарушении этических норм и неподобающем поведении для представителя власти.

28 июня в Алатыре состоялось собрание депутатов по этому вопросу. Аринин добровольно покинул свой пост, сообщается в материале.

Кстати, как следует из информации, опубликованной на официальном портале Администрации города Алатыря, Аринин женат и воспитывает дочь. Является ли девушка, попавшая на кадр, его супругой — неизвестно.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Подмосковье бывшего главу департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских. Он обвинялся в хищении двух миллиардов рублей и скрывался от следствия 12 лет.

Авторы Татьяна Миссуми