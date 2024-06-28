В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"

Сначала выпускников ждёт театрализованное представление на Дворцовой площади, затем там и на стрелке Васильевского острова пройдут концерты, на которых выступят АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнер мероприятия — рэпер МОТ. Ведущие концертной части праздника — Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич.

"Алые паруса" — это праздник, который традиционно отмечается в Санкт-Петербурге и связан с окончанием учебного года в школах и вузах. Мероприятие из года в год становится особенно ярким и памятным моментом в жизни выпускников, которые отмечают окончание учёбы. Главным событием праздника считается не салют, а появление на Неве в Санкт-Петербурге корабля с алыми парусами — как в сказке. Подробнее об истории этого мероприятия — в материале Life.ru.