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28 июня, 19:00

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников "Алые паруса"

Праздник выпускников "Алые паруса" начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В этом году темой мероприятия стал Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

Сначала выпускников ждёт театрализованное представление на Дворцовой площади, затем там и на стрелке Васильевского острова пройдут концерты, на которых выступят АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. Хедлайнер мероприятия — рэпер МОТ. Ведущие концертной части праздника — Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич.

Затем зрители смогут насладиться водно-пиротехническим шоу в акватории Невы. Кульминацией события станет появление бригантины "Россия" с алыми парусами. Маршрут парусника будет традиционным: Троицкий мост, Эрмитаж, разворот у Дворцового моста, Троицкий мост.

"Алые паруса" 28 июня: 7 отечественных знаменитостей, кто жил и учился в Санкт-Петербурге
"Алые паруса" 28 июня: 7 отечественных знаменитостей, кто жил и учился в Санкт-Петербурге

"Алые паруса" — это праздник, который традиционно отмечается в Санкт-Петербурге и связан с окончанием учебного года в школах и вузах. Мероприятие из года в год становится особенно ярким и памятным моментом в жизни выпускников, которые отмечают окончание учёбы. Главным событием праздника считается не салют, а появление на Неве в Санкт-Петербурге корабля с алыми парусами — как в сказке. Подробнее об истории этого мероприятия — в материале Life.ru.

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Александра Мышляева
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