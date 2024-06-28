Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала, который проходит в Кремле. Российский лидер отметил, что целеустремлённость школьников очень нужна России. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня у вас торжественное, трогательное событие. Отзвенел последний звонок, закончились экзамены, и вы прощаетесь со школьной порой, вступаете в самостоятельную жизнь, находитесь на пороге принятия важных, ответственных решений. Ваш энтузиазм и энергия молодости, целеустремлённость и юношеский задор очень нужны стране", — говорится в тексте.

По словам российского лидера, даже через много лет после окончания школы каждый с теплотой вспоминает родные стены, друзей, любимых учителей. Он отметил, что именно наставники открывают ученикам мир знаний, радуются их победам, делятся мудрыми советами.

Путин пожелал тем, кто сегодня вступил во взрослую жизнь, добиться успехов в карьере, реализовав свои таланты, а также принести пользу своей Родине.