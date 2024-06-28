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28 июня, 18:43

Life.ru посетил выпускной в Парке Горького, где московские школьники празднуют начало взрослой жизни

В Парке Горького в Москве начался городской выпускной

Выпускница в Парке Горького. Обложка © Life.ru

Выпускница в Парке Горького. Обложка © Life.ru

В Парке Горького в Москве начался городской выпускной. Сегодня тех, кто покинул школьные стены и вступил во взрослую жизнь, ждёт световое шоу на воде, киберплощадки с компьютерными играми, танцевальные батлы и многое другое.

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Корреспондент Life.ru решил не оставлять в тени такое грандиозное событие. В объектив попали счастливые экс-школьники, которым сегодня можно веселиться до самого утра.

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

На сцене в парке пройдёт большой концерт. Для выпускников выступят Shaman, Gazan, Татьяна Куртукова, Artik&Asti, Burito, Анна Седокова, Артём Качер, Бьянка, NЮ, Катя Лель, Ирина Дубцова и многие другие. Хедлайнером вечера станет рэпер Баста.

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Видео © Life.ru

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Городской выпускной в Парке Горького в Москве. Фото © Life.ru

Ранее президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского выпускного бала, который проходит в Кремле. Российский лидер отметил, что целеустремлённость школьников очень нужна России. По словам российского лидера, даже через много лет после окончания школы каждый с теплотой вспоминает родные стены, друзей, любимых учителей.

Путин поздравил выпускников школ и обратился к ним с напутствиями
Путин поздравил выпускников школ и обратился к ним с напутствиями
Александра Мышляева
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