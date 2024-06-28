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Регион
28 июня, 19:22

Врач объяснила, почему водители могут впасть в дорожный гипноз

Врач Гапонова: Уставший водитель опасен на дороге наравне с нетрезвым

Водители, которые страдают от усталости и недосыпа, могут быть так же опасны, как и пьяные за рулём. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Гапонова.

"Хроническая усталость может приводить к дорожному гипнозу. Водитель впадает в такое состояние из-за длительной поездки и монотонного вождения. В подобной обстановке мысли склонны блуждать. Поэтому после поездки человек даже не может вспомнить, что происходило во время вождения", — цитирует эксперта "Газета.Ru".

Такое состояние водителя может привести к потере концентрации на дороге, а следовательно, и к ДТП. Уставший шофёр может даже впасть в микросон, что может стать причиной трагических событий. Кроме того, недосып увеличивает риск возникновения проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, добавила врач.

Поэтому водителям лучше отказаться от поездок, если они не выспались или очень устали.

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Ранее врач посоветовал не садиться за руль при сильной тревожности. Специалист отметил, что в таком состоянии ухудшается зрение и теряется концентрация. Также специалисты советуют не водить авто, если они выпивали алкоголь накануне.

Обложка ©

Freepik

Нигина Азамова
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