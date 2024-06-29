"Бородач" из Краснодара едва не раздавил прохожего и угрожал снимавшей его журналистке

В Краснодаре произошёл конфликт между мужчинами и местной журналисткой Ириной Борс из-за человека, потерявшего сознание на тротуаре, сообщает SHOT. Всё произошло ещё 12 июня. Водитель синей "десятки" едва не задавил прохожего, который упал на асфальт. Оказавшаяся на месте девушка сделала замечание, после чего услышала множество оскорблений в свой адрес, а также угрозы расправы, "если бы она была мужчиной".

Мужчина на синей "десятке" чуть не задавил прохожего и обматерил журналистку. Видео © SHOT

Журналистке удалось снять произошедшее на камеру, несмотря на угрозы. Также она обратилась в полицию. Агрессивного "бородача" арестовали на десять суток. По окончании срока он извинился перед девушкой на камеру.

Агрессор извинился после десяти суток ареста. Видео © SHOT

"Так нельзя себя вести никогда и нигде. Призываю всех никогда не совершать таких ужасных поступков", — произнёс "бородач", извиняясь после ареста.