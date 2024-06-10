На Урале ужесточили наказание мужчине, обматерившему ребёнка за шапку с буквой Z
Александр Неустроев, обматеривший ребёнка в шапке с буквой Z, приговорён к трём годам колонии-поселения. Фото © Telegram / Прокуратура Свердловской области
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трём годам колонии-поселения местного жителя Александра Неустроева, который в 2023 году обматерил мальчика за букву Z на шапке. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Ярого противника латинского алфавита признали виновным в хулиганстве, совершённом с угрозой применения насилия, по мотивам ненависти.
"Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — сказано в сообщении пресс-службы.
Напомним, в апреле 2023 года житель Екатеринбурга перетаскивал мебель в подъезд, как вдруг на горизонте появился внешний раздражитель. Мужчина схватил за руку 11-летнего мальчика в шапке с буквой Z, после чего осыпал его угрозами и другими непечатными словесными конструкциями. Инцидентом заинтересовались в СКР, а затем уралец стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство". Позднее суд прекратил уголовный процесс, а буйный екатеринбуржец был обязан выплатить семь тысяч рублей в качестве штрафа, однако после жалобы депутата Хинштейна суд решил пересмотреть это дело. Кстати, отец пострадавшего школьника является бойцом спецоперации.