Названы страшные заболевания, которые подстерегают ленивых людей

Люди, которые часто ленятся и мало двигаются, имеют метаболический синдром. В итоге с возрастом у них растёт вероятность развития деменции, диабета, атеросклероза и появления лишнего веста, предупредил NEWS.ru врач-невролог Рустем Гайфутдинов. К тому же у ленивых людей может повыситься артериальное давление и начаться депрессия.

"Ленивые люди предпочитают малоподвижный образ жизни, они склонны к метаболическому синдрому, раннему сосудистому поражению головного мозга, который дальше определяет риск развития деменции. Движение — естественная потребность человека, как воздух и вода, это жизнь. Лень — один из ключевых факторов развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек имеет здоровый образ жизни без вредных привычек, это может продлить ему жизнь. Надо больше двигаться, и этот факт игнорировать нельзя", — пояснил Гайфутдинов.

Он также подчеркнул, что вести здоровый образ жизни особенно важно людям от 45 до 60 лет, ведь так они могут снизить риск развития деменции. Ежедневно человеку нужно нахаживать минимум 10–15 тысяч шагов.