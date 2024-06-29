Названа возможная причина смертельного пожара в Балашихе
SHOT: Причиной пожара в Балашихе мог стать аварийный режим работы электросети
Пожар в Балашихе ликвидирован. Обложка © Telegram / МЧС России
Причиной пожара в общежитии в Балашихе мог стать аварийный режим работы электросети, пишет SHOT. Также предварительно известно, что пятеро погибших — граждане республик Средней Азии.
Как сообщает МЧС России, пожар ликвидирован. В его тушении были задействованы 63 специалиста и 23 единицы техники.
Обстановка на месте пожара в общежитии Балашихи © Life.ru
Напомним, общежитие вспыхнуло в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня. Известно минимум о пяти погибших. Трое были спасены, их реанимируют, десять человек эвакуировали. Инцидент произошёл на улице Керамической, 16. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.