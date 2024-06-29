Названа возможная причина смертельного пожара в Балашихе

Причиной пожара в общежитии в Балашихе мог стать аварийный режим работы электросети, пишет SHOT. Также предварительно известно, что пятеро погибших — граждане республик Средней Азии.

Как сообщает МЧС России, пожар ликвидирован. В его тушении были задействованы 63 специалиста и 23 единицы техники.

Обстановка на месте пожара в общежитии Балашихи © Life.ru