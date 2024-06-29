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28 июня, 23:07

Названа возможная причина смертельного пожара в Балашихе

SHOT: Причиной пожара в Балашихе мог стать аварийный режим работы электросети

Пожар в Балашихе ликвидирован. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожар в Балашихе ликвидирован. Обложка © Telegram / МЧС России

Причиной пожара в общежитии в Балашихе мог стать аварийный режим работы электросети, пишет SHOT. Также предварительно известно, что пятеро погибших — граждане республик Средней Азии.

Как сообщает МЧС России, пожар ликвидирован. В его тушении были задействованы 63 специалиста и 23 единицы техники.

Обстановка на месте пожара в общежитии Балашихи © Life.ru

Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в общежитии Балашихи
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей в общежитии Балашихи

Напомним, общежитие вспыхнуло в подмосковной Балашихе в ночь на 29 июня. Известно минимум о пяти погибших. Трое были спасены, их реанимируют, десять человек эвакуировали. Инцидент произошёл на улице Керамической, 16. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Анатолий Симоненко
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