Звёздный стилист перечислил оттенки, в которые модно красить волосы этим летом

Этим летом самыми модными цветами волос остаются бессменный чистый блонд и тёмный чёрный, рассказал РИА "ФедералПресс" звёздный стилист, чемпион мира по парикмахерскому искусству Александр Наумко.

Стилист рассказала, как нарядиться в дождь и не промокнуть

Стилист рассказала, как нарядиться в дождь и не промокнуть

Ранее трихолог предупредила, что волосы, как и кожу, нужно защищать от солнца. В том числе нужно носить головные уборы и использовать специальные средства.