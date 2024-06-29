Звёздный стилист перечислил оттенки, в которые модно красить волосы этим летом
Стилист Наумко: Этим летом в тренде волосы цвета молочного шоколада
Этим летом самыми модными цветами волос остаются бессменный чистый блонд и тёмный чёрный, рассказал РИА "ФедералПресс" звёздный стилист, чемпион мира по парикмахерскому искусству Александр Наумко.
По словам эксперта, чистый блонд в тренде ещё со времён Мэрилин Монро. Главное, чтобы в цвете не было желтизны и прочих пигментов. Кроме того, популярен цвет молочного шоколада, а также немного выгоревший оттенок, будто человек недавно вернулся из отпуска, где морское солнце слегка выжгло пряди. В моде и медный цвет, причём как чистый, так и оттенки. Но с ним нужно быть осторожным, так как он идёт не всем.
"В любом случае выбирать вам: хотите быть ярким!? Будьте!" — заявил Наумко.
Ранее трихолог предупредила, что волосы, как и кожу, нужно защищать от солнца. В том числе нужно носить головные уборы и использовать специальные средства.
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Unsplash / Edward Howell