Минобороны США заключило договор с Lockheed Martin на создание систем Patriot

Минобороны США заключило договор с корпорацией Lockheed Martin на изготовление комплексов ПВО Patriot на общую сумму примерно 5,2 млрд долларов. Компания является одним из крупнейших американских оборонных подрядчиков. Соответствующие сведения опубликованы на сайте Пентагона.

Реализовывать контрактные договорённости планируется в ряде штатов: в Техасе, Алабаме, Флориде и Небраске. Сколько именно комплексов ПВО будет создано, неизвестно.