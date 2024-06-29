Никаких порошков: Модницам рассказали, как не "убить" льняную одежду первой же стиркой

Предметы гардероба из натурального льна требуют к себе особого отношения. Неправильный уход легко испортит такую одежду, отправив её в ящик с дачными "шмотками". Правилами стирки и глажки вещей с "Газетой.ru" поделилась продуктолог Ольга Рыжкова.

В первую очередь нужно руководствоваться информацией на ярлыке, посоветовала собеседница издания. В большинстве случаев там будет указано, что стирку в машинке нужно производить при температуре 30 градусов и без изнурительного отжима. Так на одежде не останется лишних заломов. А чтобы облегчить последующую глажку, не стоит забивать барабан кучей одежды.

"Перед тем как отправить изделие в стирку, выверните его наизнанку. Используйте только мягкие гели для стирки. Важно не стирать лён со стиральным порошком, особенно с отбеливателем, если это цветное изделие", — предостерегла Рыжкова.