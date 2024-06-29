Никаких порошков: Модницам рассказали, как не "убить" льняную одежду первой же стиркой
Продуктолог Рыжкова: Одежда изо льна несовместима со стиральными порошками
Предметы гардероба из натурального льна требуют к себе особого отношения. Неправильный уход легко испортит такую одежду, отправив её в ящик с дачными "шмотками". Правилами стирки и глажки вещей с "Газетой.ru" поделилась продуктолог Ольга Рыжкова.
В первую очередь нужно руководствоваться информацией на ярлыке, посоветовала собеседница издания. В большинстве случаев там будет указано, что стирку в машинке нужно производить при температуре 30 градусов и без изнурительного отжима. Так на одежде не останется лишних заломов. А чтобы облегчить последующую глажку, не стоит забивать барабан кучей одежды.
"Перед тем как отправить изделие в стирку, выверните его наизнанку. Используйте только мягкие гели для стирки. Важно не стирать лён со стиральным порошком, особенно с отбеливателем, если это цветное изделие", — предостерегла Рыжкова.
Ранее Life.ru рассказывал о восьми предметах, которые категорически запрещено стирать в машинке. Некоторые из них, например одежда из кожи, рискуют потерять прежний вид и даже потрескаться после кульбитов в барабане. А вещи с шерстью кошки или собаки и вовсе способны сломать технику.
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