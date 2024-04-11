Эксперт объяснил, как часто на самом деле нужно стирать шторы, подушки и одеяла Эксперт Туаев: Шторы нужно стирать раз в год 11 апреля, 07:43 Шторы нужно стирать раз в год, подушки — три раза в год. Обложка © Freepik.com

С наступлением весны мы всё чаще стремимся преобразить домашнее пространство, добавить уюта, свежести и комфорта. Начать процесс обновления следует с генеральной уборки. Как "прогенералить" квартиру не только эффективно, но и безопасно, Life.ru рассказал лидер дивизиона "Средства по уходу за домом" "Юнилевер Русь" Валерий Туаев.

1. Выберите подходящие чистящие средства

Современный рынок предлагает большое количество разнообразных средств по уходу за домом, поэтому стоит стремиться к выбору продукта, сочетающего в себе эффективность, безопасность и экологичность. Ведь во время уборки хочется свести к минимуму контакт с агрессивными химическими веществами, получив при этом гарантированный результат.

2. Подумайте об окружающей среде

В первую очередь эксперт советует убедиться в биоразлагаемости средства. Натуральные биоразлагаемые полимеры распадаются на соли и воду, тем самым снижая негативное влияние на окружающую среду. Во-вторых, важно обратить внимание на упаковку и узнать, есть ли в составе переработанный пластик, пригодна ли она для переработки, повторного использования или компостирования.

3. Убирайте от потолка до пола

Этот принцип поможет держать уже вымытые поверхности в чистоте. Начинайте с потолка, люстр, шкафов и стен, постепенно спускаясь к полу. Пыль с поверхностей эффективнее всего удалять тряпкой, пропитанной средством для чистки стёкол. Если не удаётся добраться до труднодоступных мест, можно намотать пропитанную ткань на карандаш. Валерий Туаев Лидер дивизиона "Средства по уходу за домом" "Юнилевер Русь"

4. Вовремя стирайте шторы

Шторы нужно стирать раз в год или раз в полгода. Подушки — три раза в год и регулярно проветривать. В одеялах тоже скапливается пыль, поэтому их нужно стирать раз в квартал, отмечает Туаев. Если вы обнаружили на мебели пятно, не торопитесь вызывать химчистку. Сначала попробуйте избавиться от него с помощью специального спрея от пятен на текстиле и мебели.

5. Бережно обращайтесь с сантехникой

Ни в коем случае не чистите сантехнику при помощи кипятка, предупреждает собеседник Life.ru. Сантехническая керамика очень чувствительна к перепаду температур — и при использовании кипятка существует риск её раскола или появления микротрещин.

6. Удалите жир с кухонных поверхностей

Особенно с вытяжки, так как на ней всегда скапливается много жира, смешанного с пылью. Если поверхности требуют деликатного ухода, выберите подходящее средство. Например, крем или спрей с бережным действием.

7. Не забудьте постирать шторку для ванны

На ней тоже скапливается много микробов. И расправляйте её каждый раз после того, как приняли душ, чтобы просушить и избежать появления налёта и неприятного запаха, советует эксперт.

8. Не распыляйте стеклоочиститель на фотографии и картины в рамках

Средство может проникнуть в углы рамки и испортить вещь.

9. Выберите саундтрек для уборки

Чтобы уборка не превратилась в скучную рутину, включите любимую музыку или аудиокнигу. Так процесс пойдёт гораздо быстрее и веселее. А после не забудьте себя вознаградить, например мороженым.

Кстати, Life.ru ранее публиковал пять удивительных фактов о пыли, узнав о которых вы захотите немедленно затеять уборку. Так, не исключено, что у вас в квартире оказалась пыль из пустыни Сахары или даже из космоса!

Авторы Александра Вишнякова Ольга Годуненко