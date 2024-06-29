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Регион
29 июня, 03:30

Политолог проболтался, что станет с отношениями России и Ирана после выборов

Политолог Муаззин: После выборов отношения между Ираном и Россией укрепятся

Развитие отношений между Россией и Ираном после выборов в исламской республике не изменится, а только укрепится. Об этом заявил 360.ru иранский журналист, политолог Хаял Муаззин.

"В условиях формирования нового мирового порядка развитие этих связей между Ираном и Россией крайне необходимо", — пояснил Муаззин.

Вместе с тем уже известны предварительные результаты голосования на внеочередных президентских выборах. Так, лидерами гонки стали реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, сообщает агентство Tasnim. За Пезешкиана проголосовало больше 973 тысяч человек, за Джалили — больше 963 тысяч. За ними с большим отрывом следует спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, набравший 341 тысячу голосов. За представителя духовенства Мостафу Пурмохаммади проголосовало порядка 16 тысяч человек. Всего подсчитано 2 372 000 голосов. Второй тур при необходимости может быть проведён 5 июля.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Анатолий Симоненко
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