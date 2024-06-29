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29 июня, 00:45

Tasnim: В Иране погибли два человека при атаке на авто с избирательными урнами

В иранской провинции Систан и Белуджистан неизвестные совершили обстрел авто, в котором перевозили избирательные урны. В итоге погибли два сотрудника безопасности, передаёт агентство Tasnim.

Также, по данным местного телеканала PressTV, было ранено пять человек. Однако же бюллетени удалось доставить в офис губернатора провинции, где будут подсчитаны голоса. Пока действующие в Иране вооружённые группировки не заявили о намерении взять ответственность за произошедшее.

Внеочередные выборы прошли в Иране 28 июня. Причина их проведения — гибель президента Эбрахима Раиси при крушении вертолёта в провинции Восточный Азербайджан. В выборах участвуют спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, представитель лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили, бывший глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан.

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Ранее вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми выбыл из президентской гонки. Он заявил, что его долг заключается в сохранении интересов страны. Вместе с этим он выразил надежду, что в государстве продолжится курс погибшего президента Эбрахима Раиси.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Worradirek

Анатолий Симоненко
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