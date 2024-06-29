Синоптик Ильин: Аномальная жара отступит из Москвы к середине следующей недели

Аномальная 35-градусная жара, которая накроет Москву и Подмосковье в начале июля, не продлится долго. Уже к середине следующей недели столбики термометров опустятся до умеренных значений, заявил синоптик Александр Ильин.

Специалист прогностического центра "Метео" подчеркнул, что предстоящее "пекло" будет сопровождаться дождями очагового характера. Они незначительно снизят температуру на несколько градусов и принесут в столицу свежесть.

"Но как только облака уйдут, температура начнёт подниматься до плюс 30 градусов. Такая погода точно сохранится до середины следующей недели", — спрогнозировал собеседник "Вечерней Москвы".

Синоптик подчеркнул, что тёплая погода продержится в европейской части России до конца июля. Лишь в редкие дни температура опустится до 23–26 градусов. Ночью же ожидается 17–20 градусов.