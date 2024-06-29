Названы незаменимые помощники в авто, чтобы гигиенично поесть и крепко поспать

Чтобы качественно поспать в автомобильном путешествии, нужно взять с собой подушку для шеи или подушку-трансформер, так как во время движения придётся быть всё время пристёгнутым, даже на заднем сиденье. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Владислав Иванов.

"Спать лёжа в пути не получится. Самый простой вариант — подушка для шеи, которую часто используют авиапутешественники. Кроме того, есть специальные подушки для ног, не дающие им затекать и снижающие нагрузку на спину. Ещё один интересный вариант — подушка-трансформер с отверстиями, в которые можно просовывать руки и таким образом поддерживать туловище, не заваливаясь на торпедо или кресло впереди. Не забудьте взять с собой плед: спящему человеку может понадобиться чуть больше тепла и уюта, чем сидящим рядом", — перечислил Иванов.

Также можно взять кружку-непроливайку и термокружку с крышками, которые подходят по размеру для обычных подстаканников. Это позволит не испачкать одежду и салон. Еду с собой лучше брать порционную. Она может быть тёплой, но не горячей. Для этого существуют термосы, контейнеры и сумки, подключающиеся через USB-порт или прикуриватель. В авто также можно закрепить специальные столики — с подлокотниками или на "ножках". Для автомобильных путешественников даже изобрели держатели для бутербродов.