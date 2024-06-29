Автоэксперт назвал маркеры при покупке запчастей, чтобы не нарваться на подделку

На автомобильном рынке всё чаще появляются поддельные запчасти, сообщил "Газете.ru" эксперт Владимир Чубрик. По его словам, их производители научились делать неотличимые от оригинала продукты.

"Это связано с развитием технологий, позволяющих производить подделки с высокой степенью сходства с оригинальными товарами. Кроме того, распространению подделок способствует низкая стоимость контрафактной продукции, что делает её привлекательной для потребителей", — заявил Чубрик.

Чтобы решить проблему, нужно ужесточить законодательство в области защиты прав потребителей. Также стоит тщательнее следить за производством и реализацией товаров. Кроме того, необходимо подробнее и чаще рассказывать людям о том, с какой проблемой они могут столкнуться, в том числе предостерегать от покупки товаров через маркетплейсы. В крайнем случае требовать документы на товар, подтверждающие его оригинальность.

Лучше всего, подчеркнул эксперт, брать запчасти там, где уже точно известно, что не обманут. Нужно обращать внимание на то, как товар упакован и промаркирован, ведь подделки плохо упакованы, а их маркировка — неверная. Насторожить должна и слишком низкая цена. При покупке нужно спрашивать сертификаты и документы на товар. Не будет лишним осматривать детали, ведь качество неоригинальной продукции может быть низким.