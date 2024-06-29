Смертоносный сель сошёл на зону отдыха в Кыргызстане: 7 человек погибли, 1300 в ловушке
Семь человек погибли в Кыргызстане из-за схода селя, 1300 находятся в ловушке
МЧС на месте схода селя в Киргизии. Обложка © Telegram / КР ӨКМ / МЧС КР
Семь человек погибли и порядка 1300 человек оказались отрезаны от внешнего мира из-за разрушительного селя в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Сотрудники МЧС Киргизии устраняют последствия схода селя. Видео © Telegram / КР ӨКМ / МЧС КР
В результате мощного проливного дождя начался сход селей в зоне отдыха у водопада Абшыр-Ата. Селевые потоки снесли два моста и десять электрических столбов. Также подтопленными оказались свыше десяти домов, а в зоне риска находятся более сотни домов. МЧС Киргизии создал специальный штаб. В работах по ликвидации последствий непогоды задействованы 637 человек, в том числе медики и психологи.
По предварительным данным, в результате схода селя в Ноокатском районе Кыргызстана погибли семь человек: тела пятерых найдены, поиски двоих продолжаются. Для информирования и эвакуации жителей Нооката из опасного района вылетел вертолёт МЧС.
А ранее Life.ru писал, что в Башкирии воздушный вихрь снёс восемь железобетонных столбов. За десять минут мощные потоки воздуха снесли машины, линии электропередачи и дорожные знаки. Местные жители не пострадали из-за непогоды.