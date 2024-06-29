Российские военные отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, противовоздушная оборона сбивает над городом воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — объявил глава города.

Он призвал земляков сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Развожаев подчеркнул, что сейчас лучше не находиться на открытом пространстве.