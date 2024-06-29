Российские военные отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь
Развожаев: ПВО отражает воздушную атаку на Севастополь
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, противовоздушная оборона сбивает над городом воздушные цели. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — объявил глава города.
Он призвал земляков сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Развожаев подчеркнул, что сейчас лучше не находиться на открытом пространстве.
Напомним, что минувшей ночью атакам украинских беспилотников подверглись ещё четыре региона России: Тверская, Брянская и Белгородская области, а также Крым. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
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