Две воздушные цели сбиты в небе над Балаклавой, осколки упали в прибрежной зоне

Две воздушные цели уничтожены российскими силами ПВО в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Об этом сообщает у себя в телеграм-канале губернатор Севастополя Развожаев.

"Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — написал глава города.

В результате никто не пострадал, в районе Ялтинского кольца горит трава, а в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома. Сведения уточняются.