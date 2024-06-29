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29 июня, 06:37

Две воздушные цели сбиты в небе над Балаклавой, осколки упали в прибрежной зоне

Две воздушные цели уничтожены российскими силами ПВО в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Об этом сообщает у себя в телеграм-канале губернатор Севастополя Развожаев.

"Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации, две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — написал глава города.

В результате никто не пострадал, в районе Ялтинского кольца горит трава, а в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома. Сведения уточняются.

Российские военные отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь
Российские военные отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь

ВСУ сегодня утром атаковали также деревню Городище Рыльского района Курской области. Жертвами удара украинского дрона там стали пять человек, двое из которых — дети.

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Telegram / Департамент общественной безопасности города Севастополя

Андрей Бражников
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