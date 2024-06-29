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29 июня, 06:59

Ракетная атака на Севастополь отражена: к этому моменту известно о 3 раненых

Развожаев: Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Севастополь

Три мирных жителя получили осколочные ранения в результате ракетной атаки на Севастополь со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют", — уточнил чиновник.

По его словам, в экстренные службы продолжают поступать сообщения о падении осколков. Так, в районе улицы Новикова упал осколок ракеты. В частном доме на Выгонной обломки разбили стёкла, а также пробили крышу и потолок. На улице Жукова повреждения от упавших осколков получили несколько домов.

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Как уточнил губернатор Развожаев, две воздушные цели были уничтожены российскими силами ПВО в небе над акваторией и в районе Балаклавы, осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmetsov Alexey

Андрей Бражников
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