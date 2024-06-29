Ракетная атака на Севастополь отражена: к этому моменту известно о 3 раненых

Три мирных жителя получили осколочные ранения в результате ракетной атаки на Севастополь со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

"Отражение ракетной атаки завершено. По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют", — уточнил чиновник.

По его словам, в экстренные службы продолжают поступать сообщения о падении осколков. Так, в районе улицы Новикова упал осколок ракеты. В частном доме на Выгонной обломки разбили стёкла, а также пробили крышу и потолок. На улице Жукова повреждения от упавших осколков получили несколько домов.