Мишустин поздравил судостроителей и поблагодарил за статус России как морской державы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником. Именно благодаря труду этих специалистов страна остаётся крупной морской державой, считает глава кабмина.

"История отечественного судостроения началась более трёх столетий назад. Благодаря самоотверженному труду многих поколений кораблестроителей со времён Петра I Россия сохраняет статус крупной морской державы, создаёт уникальные суда, равных которым в мире нет. Эта отрасль по-прежнему одна из стратегически важных, играет ключевую роль в экономике и жизнеобеспечении страны, способствует укреплению обороноспособности и национальной безопасности", — указано в тексте послания Мишустина.

Председатель правительства дополнил, что судостроительная сфера в России обладает большим потенциалом. Промышленность показывает устойчивый рост и эффективное решение ряда задач, поставленных российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на внешнее санкционное давление. По словам Мишустина, предприятия оснащаются современным оборудованием, также в эту сферу внедряются инновационные технологии, а специалисты строят различные корабли, суда и подводные лодки.

Глава кабмина отметил у учёных, инженеров, рабочих и сотрудников конструкторских бюро высочайший профессионализм, глубокие знания и накопленный опыт. Мишустин добавил, что Россия уважает их преданность делу и заинтересованность в развитии отрасли. Политик также пожелал кораблестроителям успехов в реализации намеченных планов.