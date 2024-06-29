Россиянин с четвёртой стадией рака показал жуткие травмы из-за "криворукой" медсестры Пациент обвинил врачей Оленегорска в ожогах на руках из-за неправильного укола 29 июня, 08:43 Пациент получил травмы в больнице под Мурманском. Обложка © freepik

В Мурманской области пациент, страдающий онкологией, получил отёки и ожог во время процедур в больнице. Пострадавший винит медсестру, которая неправильно "проколола ему вену". О случившемся на странице губернатора региона Андрея Чибиса написала супруга пациента и разместила фото.

Пациент получил травмы в больнице под Мурманском. Фото © VK / Андрей Чибис

"Муж инвалид l группы, четвёртая стадия рака, сделали КТ [компьютерная томография] в Оленегорске 22 июня. Прокололи вену, вся жидкость ушла в руку, получился сильнейший отёк, так ещё и ожог сделали. Прокололи другую вену на другой руке. Так КТ не получилось, надо переделывать", — возмутилась женщина.

По её словам, главврач клиники не увидел ничего страшного в травмах на руках и не принёс извинений. В областном Минздраве пообещали разобраться в ситуации и провести проверку.

Ранее в Екатеринбурге 19-летняя студентка выпала из окна восемнадцатого этажа и выжила, отделавшись незначительными для такого падения травмами. У девушки сломана пара рёбер, треснула кость на лбу и порвано лёгкое.

Авторы Татьяна Миссуми