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Регион
29 июня, 09:15

"Единая Россия" выдвинула Шумкова кандидатом в губернаторы Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Обложка © Telegram / силаVправде (V. Шумков)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Обложка © Telegram / силаVправде (V. Шумков)

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков намерен принять участие в выборах главы региона как кандидат от партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

"Единая Россия" выдвинула Вадима Шумкова кандидатом на выборах губернатора Курганской области. Кандидатуру действующего губернатора поддержали на региональной партийной конференции", — указано в сообщении.

Заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Иван Квитка дополнил, что Шумков знает все актуальные вопросы жителей муниципальных образований региона. По его словам, Курганская область каждый год только укрепляет темпы развития и эту динамику важно сохранить. Также Квитка выразил уверенность в профессионализме Шумкова.

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Напомним, 23 мая президент России Владимир Путин поддержал Шумкова в желании баллотироваться на пост губернатора Курганской области. По его словам, нынешний глава региона напряжённо работал последнее время. Также Путин призвал Шумкова вплотную заняться вопросами здравоохранения в Курганской области.

Дарья Нарыкова
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