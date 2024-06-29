"Единая Россия" выдвинула Шумкова кандидатом в губернаторы Курганской области

Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков намерен принять участие в выборах главы региона как кандидат от партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.

"Единая Россия" выдвинула Вадима Шумкова кандидатом на выборах губернатора Курганской области. Кандидатуру действующего губернатора поддержали на региональной партийной конференции", — указано в сообщении.

Заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Иван Квитка дополнил, что Шумков знает все актуальные вопросы жителей муниципальных образований региона. По его словам, Курганская область каждый год только укрепляет темпы развития и эту динамику важно сохранить. Также Квитка выразил уверенность в профессионализме Шумкова.