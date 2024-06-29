"Единая Россия" выдвинула Шумкова кандидатом в губернаторы Курганской области
Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Обложка © Telegram / силаVправде (V. Шумков)
Действующий губернатор Курганской области Вадим Шумков намерен принять участие в выборах главы региона как кандидат от партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.
"Единая Россия" выдвинула Вадима Шумкова кандидатом на выборах губернатора Курганской области. Кандидатуру действующего губернатора поддержали на региональной партийной конференции", — указано в сообщении.
Заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Иван Квитка дополнил, что Шумков знает все актуальные вопросы жителей муниципальных образований региона. По его словам, Курганская область каждый год только укрепляет темпы развития и эту динамику важно сохранить. Также Квитка выразил уверенность в профессионализме Шумкова.
Напомним, 23 мая президент России Владимир Путин поддержал Шумкова в желании баллотироваться на пост губернатора Курганской области. По его словам, нынешний глава региона напряжённо работал последнее время. Также Путин призвал Шумкова вплотную заняться вопросами здравоохранения в Курганской области.